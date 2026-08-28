Азербайджанцу ФСБ закрыла въезд в Россию на 100 лет: распространял идею превосходства закавказцев над россиянами

Ура! Одного выдворили! А сколько еще таких осталось, причем, откровенных врагов? Если отлавливать по одному, сто лет понадобится. Начинать надо не с сошек, а с диаспор, землячеств и всяких НКО. Тогда мелкие сошки сами разбегутся.

МП

Михаил Пантюхин

За неонацизм только выдворение? Этому ржавому лет на 10 на родники, а потом, если не сдохнет в товарном вагоне вместе с такими же ржавыми как и эта мразь! Этих ржавых из засразии и закавказья диверсантов в России миллионы, поэтому гнать эту ржавую шушеру и лишать всего что здесь с3,14здили!!!!!