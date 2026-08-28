Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Азербайджанцу ФСБ закрыла въезд в Россию на 100 лет: распространял идею превосходства закавказцев над россиянами

Азербайджанцу ФСБ закрыла въезд в Россию на 100 лет: распространял идею превосходства закавказцев над россиянами

Опасно путать гостеприимство со вседозволенностью. В Пензенской области очередной мигрант-азербайджанец решил, что он принадлежит к высшей расе, и начал активно продвигать идеи притеснения коренного населения.

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Комментарии
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Наталия
Ура! Одного выдворили! А сколько еще таких осталось, причем, откровенных врагов? Если отлавливать по одному, сто лет понадобится. Начинать надо не с сошек, а с диаспор, землячеств и всяких НКО. Тогда мелкие сошки сами разбегутся.
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4 н.
МП
Михаил Пантюхин
За неонацизм только выдворение? Этому ржавому лет на 10 на родники, а потом, если не сдохнет в товарном вагоне вместе с такими же ржавыми как и эта мразь! Этих ржавых из засразии и закавказья диверсантов в России миллионы,  поэтому гнать эту ржавую шушеру и лишать всего что здесь с3,14здили!!!!!
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4 н.
Любовь
Столько статистических данных что кавкавцы дебилы. Ничего не открыли ничего не создали ничего не завоевали и далее.
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4 н.