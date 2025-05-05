CNN: Штаты готовы уступить нам 4 новых региона, Украину уже не спрашивают

Если сделка с США будет заключена, что конкретно может получить Россия Константин Ольшанский Фото: ТАСС Новые разведданные, изученные официальными лицами США и НАТО, свидетельствуют о том, что в преддвериии мирных переговоров российское командование изменило текущие цели СВО.