Болгарский генерал заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. По его мнению, происходящее сейчас в Черном море сильно напоминает то, что наблюдалось на границе СССР и Третьего рейха перед Великой Отечественной войной.
Болгарский бригадный генерал Валентин Цанков заявил, что НАТО готовится к войне с Россией. По его мнению, происходящее сейчас в Черном море сильно напоминает то, что наблюдалось на границе СССР и Третьего рейха перед Великой Отечественной войной.
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