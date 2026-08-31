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Царьград

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Бензема покинул «Аль-Хиляль» после 16 матчей и 10 голов

Бензема покинул «Аль-Хиляль» после 16 матчей и 10 голов

Карим Бензема ушёл из «Аль-Хиляля» по взаимному согласию. Он стал частью команды в феврале, сыграв в 16 матчах и забив 10 голов.

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