Бензема покинул «Аль-Хиляль» после 16 матчей и 10 голов

Карим Бензема ушёл из «Аль-Хиляля» по взаимному согласию. Он стал частью команды в феврале, сыграв в 16 матчах и забив 10 голов.
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