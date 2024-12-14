Лыжи. Кубок мира. Мужчины выступят в спринте свободным стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 3-й этап Давос, Швейцария Мужчины Спринт, свободный стиль Начало квалификации – 16:45 по московскому времени (финалы – после 19:15 на «Матч! Арене») Старт-лист еще не опубликован.