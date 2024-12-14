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Лыжи. Кубок мира. Мужчины выступят в спринте свободным стилем

Кубок мира по лыжным гонкам-2024/25 3-й этап Давос, Швейцария Мужчины Спринт, свободный стиль Начало квалификации – 16:45 по московскому времени (финалы – после 19:15 на «Матч! Арене») Старт-лист еще не опубликован.

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