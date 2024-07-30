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Российские производители попросили скорее запретить иностранную электронику

Российские производители попросили скорее запретить иностранную электронику

Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга попросила Минпромторг скорее принять закон о запрете закупок иностранной электроники для госкорпораций и госкомпаний.

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