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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джермалл Чарло арестован в Техасе: пьяный боксер разбил свою «Ламборгини»

Как сообщает TMZ, инцидент произошел в Пирлэнд (Техас). Чарло, управлявший красный «Ламборгини» попал в аварию, после чего скрылся с места ДТП.

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