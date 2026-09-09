China's Oil Scramble Sends African, Canadian, Latin American Crude Prices Soaring China, the world's largest oil importer, is bidding up crude prices across Africa, Canada, and Latin American markets as disruptions in the Hormuz chokepoint and limited Iranian supplies intensify competition for alternatives.
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