Хозяев земельных участков законом обяжут бороться с борщевиком

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила доработанную Минсельхозом инициативу, обязывающую правообладателей земельных участков бороться с инвазивными растениями (чужеродными для данной территории) – в частности, с борщевиком Сосновского.
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