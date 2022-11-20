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Бензема получил 5-ю мышечную травму за сезон. «Реал» обеспокоен

«Реал» обеспокоен тем, что Карим Бензема вновь получил мышечную травму. Вчера 34-летний нападающий получил пятую мышечную травму в этом сезоне, и, как пишет ABC, эта тенденция беспокоит «Реал».

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