🤗 Любители чёрного юмора склонны к агрессии и нарциссизму. Ну, почти. Итальянские психологи изучали приверженность людей к восьми стилям юмора: • добрый (белый), • абсурдный, • сатира, • гротескный юмор, • сухой (сдержанный), • грубые шутки, • ирония, сарказм и цинизм, • чёрный юмор.