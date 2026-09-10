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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🤗 Любители чёрного юмора склонны к агрессии и нарциссизму. Ну, почти

🤗 Любители чёрного юмора склонны к агрессии и нарциссизму. Ну, почти. Итальянские психологи изучали приверженность людей к восьми стилям юмора: • добрый (белый), • абсурдный, • сатира, • гротескный юмор, • сухой (сдержанный), • грубые шутки, • ирония, сарказм и цинизм, • чёрный юмор.

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