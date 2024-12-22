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«Барса» проиграла «Атлетико», Усик снова побил Фьюри, «Ман Сити» опять проиграл, Дикиджи выиграл ЧР по фигурному катанию и другие новости

1. В матче лидеров Ла Лиги «Барселона» дома проиграла «Атлетико» (1:2), пропустив от Александра Серлота на 96-й минуте.

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