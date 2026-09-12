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Мбаппе: «Нет никакого давления из‑за мыслей о том, что я хуже Месси или Роналду»

Мбаппе: «Нет никакого давления из‑за мыслей о том, что я хуже Месси или Роналду»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о сравнении с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о сравнении с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

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