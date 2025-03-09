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Русская весна

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«Отважные» массово жгут натовскую технику и пехоту врага, всё ближе подходя к Покровску: ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

«Отважные» массово жгут натовскую технику и пехоту врага, всё ближе подходя к Покровску: ещё 1 день боёв гв «Центр» (ВИДЕО)

Публикуем подборку кадров боевой работы бойцов группировки войск «Центр» за 7 марта по уничтожению военной техники, вооружения, пехоты и позиций ВСУ в ходе активных наступательных действий на покровском (красноармейском) направлении.

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