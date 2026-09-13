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Zero Hedge

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If Dems Win The House: Data Centers, Nuclear, Venezuela Oil Deal Likely Targets

If Dems Win The House: Data Centers, Nuclear, Venezuela Oil Deal Likely Targets

If Dems Win The House: Data Centers, Nuclear, Venezuela Oil Deal Likely Targets With polling favoring Democrats to win a House majority in the fall and two months till US midterms Nov.

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