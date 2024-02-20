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Непригодный для купания пляж «Ласковый» благоустроят за 165 млн рублей

Непригодный для купания пляж «Ласковый» благоустроят за 165 млн рублей

В Курортном районе Петербурга, на берегу Финского залива, находится поселок Солнечное. Он особенно популярен летом, ведь здесь находится пляж «Ласковый».

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