Непригодный для купания пляж «Ласковый» благоустроят за 165 млн рублей

В Курортном районе Петербурга, на берегу Финского залива, находится поселок Солнечное. Он особенно популярен летом, ведь здесь находится пляж «Ласковый».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Полиция поймала петербуржца, оставившего надписи на зданиях культурного наследия по просьбе украинских кураторов
- «Экспертизы еще нет, но выводы готовы»: Захарова указала на виновников смерти Навального*
- Куда пропал генерал Суровикин? Путин окончательно решил судьбу военачальника, выгнав его из госкорпорации
Свежие комментарии