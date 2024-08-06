Умер лауреат Нобелевской премии по физике Ли Чжэндао

В возрасте 97 лет ушел из жизни американско-китайский физик Ли Чжэндао. Об этом пишет Лента.ру. Ли Чжэндао в возрасте 31 года стал обладателем Нобелевской премии по физике за опровержение закона сохранения пространственной четности для слабых взаимодействий.