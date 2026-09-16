Песков: Путин выступит с обращением перед выборами в 18:00

Сегодня в 18:00 Владимир Путин выступит с обращением по предстоящим парламентским выборам. Об этом сообщил Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.
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