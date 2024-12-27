Прокуратура нашла в надымском ЖЭКе 12 сотрудников-нелегалов, которым еще и не платили зарплату

Прокуратура нашла в коммунальном предприятии Надыма 12 сотрудников, которые работали нелегально. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что в ООО «ЖЭК Надым» на основании заключенных договоров гражданско-правового характера об оказании услуг (проведении работ) в коммунальном предприятии работало 12 человек.