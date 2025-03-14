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Царьград

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Хищение на 100 млн: Генпрокуратура вскрыла преступление в Институте оценки качества образования

Хищение на 100 млн: Генпрокуратура вскрыла преступление в Институте оценки качества образования

После проверок Генеральной прокуратуры возбудили уголовное дело о хищении более сотни миллионов рублей в подведомственном Рособрнадзору институте.

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