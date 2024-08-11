На деньги для бронежилетов - покупка элитных активов: Раскрыт новый скандал в Минобороны - ущерб на 2 млрд рублей

Раскрыт новый скандал в Минобороны с деньгами для бронежилетов для мобилизованных бойцов. Причастные к госконтракту лица решили вместо качественного обмундирования заняться покупкой элитных активов - ущерб на 2 млрд рублей и более 20 тысяч некачественных "броников".