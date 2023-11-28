Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей

Средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро» (входит в топ-3 БКИ и видит данные по выдачам крупнейших игроков, исследование есть у «Известий»).