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Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей

Средний чек по автокредитам в октябре 2023-го превысил 1,5 млн рублей

Средний размер автокредита в октябре обновил исторический рекорд, увеличившись до 1,54 млн рублей. Это следует из данных «Скоринг бюро» (входит в топ-3 БКИ и видит данные по выдачам крупнейших игроков, исследование есть у «Известий»).

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