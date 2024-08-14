В Грузии заявили, что Саакашвили – позор страны

Его осудил Страсбургский суд как уголовного преступника Депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является преступником и позором страны.
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