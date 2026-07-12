Этот день в авиации. 11 июля

1897 - Исследовательская экспедиция в Арктику на аэростате. Шведские учёные Н. Стринберг и К. Френкель (Швеция) во главе с Соломоном Августом Андре предприняли исследовательскую экспедицию в Арктику с целью достичь Северного полюса на аэростате «Орнен» («Орёл») со Шпицбергена.
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