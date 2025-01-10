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Царьград

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Восточный циклон несёт на Южный Урал похолодание, осадки прекратятся

Восточный циклон несёт на Южный Урал похолодание, осадки прекратятся

Синоптики поделились актуальным прогнозом погоды на сутки.В Челябинской области похолодает, но не сильно.

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