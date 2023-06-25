Агропром: производство «ЭКО-культуры» идет на восток

Холдинг «ЭКО-культура» (13 тепличных комплексов в восьми регионах европейской части России) построит тепличный комплекс в Свердловской области площадью 100 га, в том числе 40 га современных теплиц круглогодичного выращивания с системой досвечивания.
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