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Агропром: производство «ЭКО-культуры» идет на восток

Агропром: производство «ЭКО-культуры» идет на восток

Холдинг «ЭКО-культура» (13 тепличных комплексов в восьми регионах европейской части России) построит тепличный комплекс в Свердловской области площадью 100 га, в том числе 40 га современных теплиц круглогодичного выращивания с системой досвечивания.

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