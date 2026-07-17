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FiNE NEWS

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Особенности остановок автомобилей сотрудниками ГАИ на российских дорогах

Инспекторы ГАИ в России уделяют особое внимание ряду факторов при остановке автомобилей на дорогах. Среди критериев — внешний вид машин, техническое состояние, степень затемнения стекол и поведение водителя.

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