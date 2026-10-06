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Царьград

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Семь раненых при атаке дронов на Домодедово, трое госпитализированы

Семь раненых при атаке дронов на Домодедово, трое госпитализированы

В результате ночной атаки беспилотников в Домодедово троих раненых госпитализировали, а падение обломков повредило линию электропередачи и вызвало перебои с электричеством.

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