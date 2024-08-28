В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов

Закон о запрете высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов начинает действовать с 1 сентября, предусмотрены штрафы для водителей в размере 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — в размере до 30 тысяч рублей.
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