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В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов

В Госдуме рассказали о новом законе, запрещающем высадку из транспорта инвалидов

Закон о запрете высаживать из транспорта инвалидов I группы и детей-инвалидов начинает действовать с 1 сентября, предусмотрены штрафы для водителей в размере 5 тысяч рублей, а для должностных лиц — в размере до 30 тысяч рублей.

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