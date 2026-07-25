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Суд в Москве вернулся к рассмотрению уголовного дела блогера Лерчек

Суд в Москве вернулся к рассмотрению уголовного дела блогера Лерчек

Гагаринский суд рассмотрит вопрос об ужесточении меры пресечения блогеру Лерчек В столице возобновили судебное производство по делу о нелегальных финансовых транзакциях за рубеж с участием известного медийного лица.

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