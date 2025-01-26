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27.0125==Заповедник Остров Врангеля

27.0125==Заповедник Остров Врангеля

В самом северо-восточном уголке России, где соединяются просторы Арктики и Берингово море, расположен остров Врангеля — загадочный уголок природы, где сливаются воедино дикость Арктики и удивительное многообразие флоры и фауны.

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