27.0125==Заповедник Остров Врангеля

В самом северо-восточном уголке России, где соединяются просторы Арктики и Берингово море, расположен остров Врангеля — загадочный уголок природы, где сливаются воедино дикость Арктики и удивительное многообразие флоры и фауны.
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