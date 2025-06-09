NYT: телеканал ABC отстранил от работы журналиста после критики Белого дома

Американский телеканал ABC отстранил от работы своего корреспондента Терри Морана после его сообщения в соцсетях с критикой в адрес администрации США, написала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на заявление этого СМИ.
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