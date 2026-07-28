В Самаре волонтёры собрали 20 тонн вторсырья для СВО

В Самаре участники волонтёрского проекта «Экопатриот» собрали более 20 тонн вторичного сырья. Средства, вырученные от его сдачи, были направлены на приобретение оборудования для участников Специальной военной операции.
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