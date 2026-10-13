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Газета.ру

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"Яндекс": на покупки приходится 12% запросов россиян в чате с Алисой AI

"Яндекс": на покупки приходится 12% запросов россиян в чате с Алисой AI

На задачи, связанные с покупками, приходится 12% запросов в чате с Алисой AI. Среди регулярных пользователей, возвращающихся в чат несколько раз в неделю, девять из десяти обращаются к сервису для подбора и покупки товаров.

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