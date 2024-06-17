Преемник «Града», «Торнадо», устраивает ВСУ огненный ад: Карта специальной военной операции на Украине на 17 июня 2024 года Юлия СоколоваРеактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» активно внедрены в военные действия в зоне СВО с конца 2022 года.
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