Преемник «Града», «Торнадо», устраивает ВСУ огненный ад: Карта специальной военной операции на Украине на 17 июня 2024 года Юлия СоколоваРеактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» активно внедрены в военные действия в зоне СВО с конца 2022 года.