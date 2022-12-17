Росс Браун: «Нужен еще сезон для уплотнения пелотона»

Росс Браун прокомментировал шансы середняков «Формулы-1» на высокие позиции. В 2022 году единственным представителем средней группы на подиуме стал Ландо Норрис из «Макларена».

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