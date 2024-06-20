Telegraph: Сунак может лишиться поста премьер-министра на выборах в июле

Согласно опросу, опубликованному газетой The Telegraph, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять свой пост после следующих всеобщих выборов из-за значительного сокращения числа мест, занимаемых его Консервативной партией в парламенте.
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