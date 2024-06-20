Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Не суйте нос в чужие дела!МИД Южной Кореи в...
  • Серж Южанин
    Окрошка "по-корейски" !Кинолог Карапетья...
  • Анна Егорова
    Писали же, что подозревают диверсию...Эксперт Павлов: П...

Telegraph: Сунак может лишиться поста премьер-министра на выборах в июле

Telegraph: Сунак может лишиться поста премьер-министра на выборах в июле

Согласно опросу, опубликованному газетой The Telegraph, премьер-министр Великобритании Риши Сунак рискует потерять свой пост после следующих всеобщих выборов из-за значительного сокращения числа мест, занимаемых его Консервативной партией в парламенте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Evgenija Palette
Этого ИНДИЙСКОГО ЖИДА и допускать в Правительство было не надо... Поскольку его дебильная физиономия никак не предполагает в нем Государственного деятеля.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх