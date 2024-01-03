Что такое ледяные иглы, когда их можно увидеть в небе и почему они образуются

В небе над Московским регионом в результате пришедших в Центральную Россию аномальных холодов было зафиксировано редкое природное явление – ледяные иглы, которые еще называют алмазной пылью или осадками ясного неба.
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