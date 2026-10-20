Утром 18 октября украинский беспилотник вторгся в воздушное пространство Литвы. Позже представитель украинского МИД был вынужден признать: дрон принадлежал ВСУ.
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Киев мечтает втянуть НАТО и использует Прибалтов. Россия понимает, что за этим стоит, поэтому относится спокойно и взвешенно. БПЛА могут лететь и с баз НАТО, падая попутно на Прибалтов, на Россию, что мы только предполагаем но не видим. Однако как то позорно всё это читать!