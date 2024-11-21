Жена комика Ильи Соболева заявила, что не принимает "Оземпик" для похудения

Жена комика Ильи Соболева ответила в соцсетях на обвинения в приеме "Оземпика", который стал популярным средством для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2-го типа.
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