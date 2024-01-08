Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Global Look Press/www.imago-images.de Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что за последние три года тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков и алкоголя, сообщили в издании Forbes.
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