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Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Маск ответил на обвинения в употреблении наркотиков

Global Look Press/www.imago-images.de Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что за последние три года тесты не выявили в его организме даже следов наркотиков и алкоголя, сообщили в издании Forbes.

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