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Те самые 10000 солдат, которыми хвастался Джонсон

Те самые 10000 солдат, которыми хвастался Джонсон

В сеть слили американский отчет по итогам проверки украинских подразделений, находящихся на обучении в Англии В отчете написано, что огневая и тактическая подготовка у украинцев идет очень плохо, низкий уровень морального состояния и мотивации.

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