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Аршавин примет участие в матче звёзд России и Африки в Петербурге

Товарищеская игра состоится 28 июля на стадионе «Газпром Арена». Стали известны имена звёздных футболистов России и Африки, которые примут участие в товарищеском матче, организованном Российским футбольным союзом совместно с Росконгрессом и МИД РФ.

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