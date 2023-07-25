Аршавин примет участие в матче звёзд России и Африки в Петербурге

Товарищеская игра состоится 28 июля на стадионе «Газпром Арена». Стали известны имена звёздных футболистов России и Африки, которые примут участие в товарищеском матче, организованном Российским футбольным союзом совместно с Росконгрессом и МИД РФ.
Товарищеская игра состоится 28 июля на стадионе «Газпром Арена». Стали известны имена звёздных футболистов России и Африки, которые примут участие в товарищеском матче, организованном Российским футбольным союзом совместно с Росконгрессом и МИД РФ.
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