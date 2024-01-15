Горькая статистика: Росстат вскрыл последние данные

Эксперты объясняют это несколькими факторами. Во-первых, пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на психическое здоровье людей, вызвав у многих стресс и тревогу.
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