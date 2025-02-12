В Никитском ботсаду расцветет рекордное число тюльпанов

Фото: Гала АмарандоВ Никитском ботаническом саду уже идет активная подготовка к Параду тюльпанов. На этот раз гостей и жителей ожидает рекордное за всё время количество экспозиционных тюльпанов — сто тысяч разноцветных луковиц к апрелю превратятся в красочные тюльпановые ковры.