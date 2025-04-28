Плетистая роза – жемчужина садовой коллекции, которая позволит вам создать уникальные цветочные композиции на арках и перголах, украсить беседки и самым живописным образом задекорировать даже неприглядные стены и заборы

Фото: shutterstock.com / Сергей В. Калякин Плетистые розы — жемчужина садовой коллекции, они позволяют создавать уникальные цветочные композиции на арках и беседках, украшать беседки и даже украшать неприглядные стены и заборы самым красивым образом.
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