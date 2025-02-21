Никто не хочет проиграть: Chat GPT-4.5 могут выпустить уже на следующей неделе, а GPT-5 — в мае 2025

Создатели чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT могут выпустить обновление GPT-4.5 на следующей неделе, о чем пишет обозреватель портала The Verge Том Уоррен со ссылкой на источник в корпорации Microsoft.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии