«Право на заботу». Кого из мужчин в России не призовут в армию?

Российским мужчинам, занятым постоянным уходом за своим ребенком с инвалидностью, предлагают дать право на освобождение от призыва на военную службу, пока ребенок не достигнет восемнадцатилетнего возраста.
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