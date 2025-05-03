Хроника СВО за 2 мая. видеосводка от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLive

Хроника СВО за 2 маявидеосводка от руководителя проекта @rybar Михаила Звинчука специально для @SolovievLiveНа Дзержинском направлении российская армия продолжает развивать успех на западном фланге в обход одного из крупных укрепрайонов ВСУ.
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