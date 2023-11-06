«Троцкий»: Этот поезд в огне

Троцкого называли демоном, архитектором, иконой революции. Грезивший о социальном переустройстве мира, он был центральной фигурой мировой политики первой половины ХХ века, а во второй – его личность долгое время оставалась под запретом, была табуирована.
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